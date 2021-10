Due buone notizie, e una un po' meno positiva per la Sampdoria alla ripresa degli allenamenti. A far sorridere mister D'Aversa sono le condizioni di Manolo Gabbiadini e Valerio Verre, entrambi migliorati e vicini al rientro con i compagni. Ieri l'attaccante e il centrocampista hanno svolto un ​lavoro atletico e tecnico, propedeutico al ritorno in gruppo. Potrebbero essere convocati per la partita con il Cagliari, anche se un loro impiego è difficile, specialmente quello della punta ex Napoli.



Meno positive le condizioni del centrocampista Ronaldo Vieira, lungodegente già dall'estate. Anche ieri, il calciatore classe 1998 ha proseguito il suo lavoro individuale, e il rientro in gruppo, per l'ex Verona, sembra ancora piuttosto lontano.