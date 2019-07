La chiave della nuova Sampdoria potrebbe essere un... 'vecchio' giocatore. Sarà cruciale, per la stagione blucerchiata, il ruolo di Manolo Gabbiadini, arrivato a gennaio dal Southampton ma mai entrato pienamente nelle dinamiche di mister Giampaolo. Con Di Francesco invece l'attaccante tornerà nel suo ruolo congeniale, quello di esterno offensivo a destra, anche se all'occorrenza sarà chiamato a fare la punta. "Il mister mi ha parlato a inizio ritiro chiedendomi la disponibilità di giocare nei due ruoli. Ovviamente gliel’ho data ma preferisco stare a destra. È un ruolo che conosco, mi permette di accentrarmi e tirare sul sinistro. Comunque è il mister che decide dove farmi giocare" ha spiegato a Il Secolo XIX.



Le indiscrezioni di mercato sull'arrivo di altri possibili esterni non danno particolare fastidio a Gabbiadini: "Ci sta, se arriva qualcun altro è giusto, ci dobbiamo giocare il posto tra tutti. Io penso che più siamo più si alza la qualità ed è un bene per la squadra. Quindi se la domanda è se il mercato mi disturba, la risposta è no".



L'obiettivo, comunque, è migliorare la scorsa stagione. Anche perchè con Giampaolo Gabbiadini non ha inciso: "Certo voglio fare di più ora. C’è un modulo diverso, un allenatore diverso che chiede cose completamente diverse e per me più affini al mio modo di giocare. Curiamo molto più la fase offensiva, Di Francesco predica un gioco senza fronzoli in cui la manovra non parte così da lontano e soprattutto lascia più libertà d’azione. Mi piace molto, è molto diretto, e mi piacciono le sue idee. Ripeto, ha pochi fronzoli, il contrario dell’anno scorso in cui si doveva giocare solo in un determinato modo". Nonostante ciò, parole di stima anche per Giampaolo: "È un grande maestro di calcio, però a me piace essere un po’ più libero in campo".



"Io penso che quest’anno abbiamo l’ambizione di fare qualcosa di importante" prosegue Gabbiadini. "Non è una frase fatta. Il tecnico è molto motivato, noi tutti abbiamo motivi individuali per voler fare bene. Sono fiducioso". In chiusura c'è spazio per un'ultima battuta sul suo ormai celebre 'sorriso', che raramente il giocatore mostra in foto, procurandogli anche qualche sfottò: "Più me lo dicono e meno sorrido (ride). Scherzi a parte non seguo molto i social e sono un po’ testone, ho il mio carattere, ma non mi reputo certamente un ragazzo triste".