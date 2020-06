Nelle prove tattiche in vista di Inter-Sampdoria, Claudio Ranieri sta utilizzando sostanzialmente due moduli. Uno è il consueto 4-4-2, che potrebbe essere lo schieramento di partenza, l’altro invece è il nuovo 3-5-2, su cui il mister sta lavorando dalla sosta, e che potrebbe essere proposto a gara in corso o nelle successive partite.



La novità più interessante, però, è quella di Manolo Gabbiadini, che presumibilmente Ranieri doserà in attesa anche di capire la risposta del fisico dell’attaccante blucerchiato post Covid. Secondo Il Secolo XIX alla ripresa Gabbiadini potrebbe anche essere lasciato in panchina, schierando inizialmente come punta Gaston Ramirez, uno degli uomini più in forma della Samp.