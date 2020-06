Nessuno si può considerare seriamente stupito del fatto che la Sampdoria, la prossima estate, sarà costretta a vendere praticamente metà squadra per. Di fatto il disavanzo è soltanto una fisiologica conseguenza del tipo di gestione intrapresa, e derivante dalle scelte operate nelle ultime tre sessioni di mercato, rivelatesi alla prova dei fatti completamente sbagliate. Tempo fa, in questo Sampmania , sottoponevo il problema di come il Doria avrebbe affrontato le future finestre di trasferimento senza giocatori con cui realizzare corpose plusvalenze, in grado di raddrizzare un bilancio sempre tremolante e perennemente cagionevole.La realtà attuale dipinge uno scenario persino più inquietante.. Linetty è forse l’unico, ma ha un contratto in scadenza nel 2021 e comunque la sua perdita – temo inevitabile – avrebbe conseguenze tecniche molto profonde. Degli altri calciatori attualmente in rosa, quelli realmente appetitosi per le società si contano sulle dita di una mano, e nessuno è in grado di garantire un segno ‘+’ particolarmente corposo.Ad accorgersene basta anche una prima sommaria occhiata. Nella rosa doriana, i giocatori under 25 (quelli teoricamente nel range di età più appetibile) sono. Difficile pensare di realizzare con Jankto quanto versato a suo tempo all’Udinese, mentre la plusvalenza Audero, messo a referto a 15 milioni, non porterà in dote molto di più. Vieira è costato all’incirca 7 milioni e ha mercato in Inghilterra, ma considerarlo un crack mi pare esagerato., come qualcuno aveva cercato di far credere a gennaio. Depaoli gode di un valore sostanzialmente invariato, anzi forse è uno dei pochi che hanno visto crescere seppur di poco la sua quotazione, ma lasciarlo partire ora non credo si rivelerebbe un buon affare.Per quanto riguarda i calciatori nel pieno della maturità, quindi teoricamente quelli che dovrebbero tentare un nuovo step di carriera, collocabili nella fascia 25-30 anni,. Ramirez e Gabbiadini non verranno certamente ceduti a cifre superiori rispetto al valore di acquisto, Bereszynski e Colley potrebbero far segnare una piccola plusvalenza, mentre gli unici ad ambire ad un salto di qualità - inteso magari come una squadra di medio alta classifica - sono Murru e appunto Linetty. Per questo motivo non sarei sorpreso se fosseroa salutare Genova ad agosto.In tutto ciò, tendiamo a dimenticare un particolare che può sembrare un dettaglio, ma in realtà è il nodo cruciale della vicenda. Questa squadra è sedicesima in classifica, davanti solo a Genoa, Lecce, Spal e Brescia. Intraprendere un mercato volto alla, depauperando ulteriormente un parco giocatori già ridotto all'osso, è una strategia che vi lascia tranquilli? Al sottoscritto proprio per niente. Quanto possa essere martoriante l’esito di un mercato fallimentare si è già visto nell'ultima parte del 2019, e non sono sicuro che la Sampdoria possa sopportare nuovamente una situazione del genere a livello amministrativo e contabile. Oltretutto, questa serie di valutazioni vede arrivare all’orizzonte come un tornado anche l’effetto devastante che il Covid avrà sui conti già tremolanti del club, e sulla quotazione dei tesserati di Corte Lambruschini.A proposito, mi fa sorridere – amaramente - quando sento parlare di. Trovo quantomeno curioso che venga preso come modello di operazione da seguire quella di un ragazzo che non ha giocato neppure un minuto in Serie A sino ad oggi, e che praticamente nessuno a Genova ha mai visto toccare il pallone. Niente da dire contro il giocatore, sarà sicuramente una persona d'oro e le sue prime dichiarazioni lasciano intravedere grande serietà, inoltre Pecini si è guadagnato sul campo ampio credito.e sulla bontà tecnico-economica dell'operazione.Per concludere la vicenda c’è anche un altro aspetto, ossia che tutte queste valutazioni, messe in atto da piazza, tifosi e soprattutto società, dipendono in maniera simbiotica da un altro evento difficilmente gestibile, che non dipende unicamente dalle mani blucerchiate. E’ la, tuttora a rischio e cruciale per le valutazioni future del Viperetta e del suo entourage., quasi tutti già ipotecati o impegnati per garantire al proprietario di mantenere almeno la casa. Come si possano gestire eventuali spese straordinarie e lavori imprevisti, non mi è chiaro, e temo non lo sia neppure a chi dovrà occuparsene.