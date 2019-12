Grossi dubbi di formazione per la Sampdoria e per mister Ranieri, alle prese con i ballottaggi pre Juventus. Questa sera i blucerchiati affronteranno i Campioni d'Italia, e per farlo potrebbero affidarsi all'eroe del derby, ossia Manolo Gabbiadini. Rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, che da vano Ramirez in vantaggio, nelle ultime ore la candidatura del numero 23 ha preso sempre più quota. Ieri Ranieri parlando di Ramirez ha detto che "Dopo 70 minuti di derby era scoppiato", e l'allenatore potrebbe dare spazio al match winner della stracittadina dal primo minuto per approfittare anche della sua maggior rapidità contro una difesa chiusa come quella della Juventus.



La certezza dovrebbe essere rappresentata da Fabio Quagliarella, che ha smaltito gli acciacchi post derby e scalpita per fare bella figura contro la sua ex squadra. Anche in questo caso, non è esclusa una staffetta nel corso della gara con un altro 'contropiedista', ossia Caprari.