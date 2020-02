Manolo Gabbiadini è tornato al gol con la Sampdoria. L'attaccante blucerchiato ha segnato il rigore guadagnato da Fabio Quagliarella, portando momentaneamente sul 2-2 la Samp, e non si dà pace per l'occasione sciupata: "Dovevamo essere più cattivi, più determinati a tenere il pareggio. Ci siamo troppo ingolositi e questo Napoli non ti perdona nulla" ha detto in zona mista. "Bisognerà parlare col mister e tra di noi per far sì che non succeda più. Eravamo in difficoltà, poi il mister ha capito e ci ha fatto cambiare modulo così che ci siamo ripresi. Siamo stati bravi a riprenderla ma meno bravi a non mantenerla".



Sabato la Samp andrà a Torino: "Penso che da qui alla fine sono tutte importanti. Qualsiasi squadra può vincere con chiunque. Di positivo questa sera c'è che sul 0-2 siamo stati bravi a riprenderla" riporta Sampdorianews.net. Gabbiadini è ottimista anche per quanto riguarda Quagliarella: "Sta bene. Avrà qualche giorno per recuperare, ma sabato ci sarà".