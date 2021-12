L'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini ha dichiarato al termine del derby vinto 3-1 contro il Genoa: "Il derby è sempre importante, soprattutto dopo una settimana come questa. È la vittoria della squadra, della società e dei tifosi che sono sempre al nostro fianco. Esultare in panchina il mio secondo gol è stato bruttissimo, non capita tutti i derby di segnare sotto alla Gradinata e di essere bloccato in quel modo, ma l'importante è che sia stato convalidato".



"D'Aversa è sempre stato nel mirino anche per colpa nostra, questa vittoria è anche per lui. Noi ci teniamo all'allenatore e quindi sono contento. Ora bisogna dare continuità ai risultati".