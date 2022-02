Dopo l'operazione chirurgica dello scorso 15 febbraio per la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata durante la gara con il Sassuolo, e in seguito ai primi giorni di convalescenza vissuti in una struttura di Bologna, Manolo Gabbiadini tornerà a casa, a Genova, per iniziare il processo di guarigione che lo porterà alla prossima stagione.



L'attaccante della Sampdoria è infatti in arrivo a Genova, dove lo attendono moglie e figli, per trascorrere a casa il primo periodo post operatorio. In seguito, Gabbiadini inizierà il suo processo di recupero dall'infortunio, con vista sul prossimo campionato.