Nel futuro della Sampdoria potrebbe esserci ancora una volta Edoardo Garrone? Questa, in estrema sintesi, è l'indiscrezione che circola in ambienti finanziari, riportata dal sito specializzato Milano Finanza. Secondo il quotidiano online, sarebbe proprio il numero uno di Erg a muoversi in caso di tracollo della società.



In caso di fallimento del club l'ex presidente sarebbe coinvolto nella procedura concorsuale come “amministratore occulto e socio di fatto”. Secondo 'fonti di alto livello in ambito finanziario vicine al dossier Sampdoria' Garrone e altri componenti della famiglia da tempo sarebbero impegnati per cercare di rassicurare i creditori, banche incluse. Garrone lo starebbe facendo parlando di numeri e dati di bilancio coperti da riservatezza e in possesso solo da chi detiene l'accesso a determinati documenti societari. Garrone sarebbe quindi coinvolto a livello giuridico in un’eventuale procedura concorsuale, come amministratore di fatto della società.