La Sampdoria sta trattando il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2021) col trequartista uruguaiano Gaston Ramirez. Nelle ultime settimane il giocatore è stato accostato al Gremio, ma anche coi brasiliani non è stato raggiunto alcun accordo. Anche perché non è un mistero che Ramirez stia bene a Genova e alla Sampdoria, oltre che con Ranieri (anche il tecnico ad oggi è in scadenza nel 2021, ma questa è un’altra storia). Come si legge su Tuttosport, non è da escludere che il club di corte Lambruschini possa tornare alla carica in questi mesi per proporre un rinnovo almeno di un altro anno alle stesse cifre attuali (ingaggio da 1,2 milioni a stagione) per continuare a puntare su di lui o quantomeno per cautelarsi da un’eventuale partenza a parametro zero.