Primo Derby della Lanterna per il nuovo arrivato in casa. Il centrocampista ex Monaco, fortemente voluto dal tecnico, si è subito disimpegnato bene alla sua prima partita importante con la maglia blucerchiata. Dopo la partita si è espresso in questi termini sul suo profilo instagram:“Primo derby della lanterna. Sapevo che sarebbe stata battaglia vera e non ci siamo tirati indietro. È mancata la vittoria, ma la squadra sta crescendo.#SampGenoa #FORZADORIA”.