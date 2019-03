Dopo una lunga telefonata con Gaetano Miccichè Presidente della @SerieA possiamo dire che il #Derby di #Genova non si giocherà lunedì 15 aprile, ma nel weekend: o sabato 13 alle 18 o domenica 14. #derbydellalanterna #sampgenoa pic.twitter.com/bpLIr0qmvf — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 6 marzo 2019

Il derby della Lanterna. La notizia non potrà che fare molto piacere ai tifosi dellae del, letteralmente imbufaliti per la programmazione della stracittadina, fissata inizialmente alle 20.30 di lunedì 15 aprile per evitare problemi con la mezza maratona di Genova, in programma nella mattinata di domenica 14 aprile.Ad annunciare la novità è stato lo stesso presidente della Regione Liguria, Giovanni, che si è confrontato direttamente con il numero uno della Lega Calcio Gaetano Micciché. "​Dopo una lunga telefonata con Gaetano Miccichè Presidente della Serie A possiamo dire che il Derby di Genova non si giocherà lunedì 15 aprile" ha scritto Toti su Twitter. La partita andrà "nel weekend: