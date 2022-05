L’obiettivo di Marco Giampaolo è quello di preparare la prossima partita della Sampdoria, contro la Fiorentina al Ferraris, letteralmente ‘come una finale’. Per questo motivo ha fatto alcune richieste ai suoi giocatori, alcune piuttosto particolari. Una ad esempio, per evitare i cali di tensione, è quella di non seguire i risultati delle altre partite in tv. Molto difficile creare una bolla mediatica oggi, ma la speranza è che a passare sia il messaggio giusto.



Oltretutto, aggiunge Il Secolo XIX, in questi giorni l’allenatore, il suo staff e i dirigenti a Bogliasco stanno cercando in ogni modo di non parlare di tabelle, della classifica avulsa, del Cagliari e della Salernitana. Probabilmente prima della sfida con la Fiorentina non ci sarnano neppure discorsi motivazionali da parte dei vertici blucerchiati, l’intera gestione verrà lasciata a Giampaolo.