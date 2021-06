Nella caccia all'allenatore della Sampdoria per la prossima stagione, in questo momento sembra essere in vantaggio Marco Giampaolo. Il tecnico e Massimo Ferrero non si vedono da fine marzo, ma pare si siano tenuti in contatto con telefonate e messaggi. Tra domani e mercolì, invece, potrebbe tenersi l'incontro utile per programmare il suo ritorno a Genova



Secondo Il Secolo XIX Giampaolo avrebbe già espresso la sua posizione a Carlo Osti e Riccardo Pecini in occasione del pranzo di metà maggio a Bologna. L'ex Torino e Milan ha chiesto una garanzia ben precisa, ossia la presenza di un programma preciso e condiviso. Oltretutto, il mister starebbe già pensando a come organizzarsi, dal momento che riporterebbe a Genova quasi tutto il suo vecchio staff, composto da Conti, Micarelli, Foti e Croce. Cambierà invece il preparatore atletico, dal momento che Rapetti lo lascerà.