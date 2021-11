Conferma a tempo per Roberto D'Aversa. E' questo lo scenario che, ufficiosamente, trapela in queste ore, nonostante le conferme di rito da parte di Ferrero e di Faggiano. Una sconfitta con la Salernitana, infatti, potrebbe cambiare nuovamente la situazione, rimettendo in discussione la posizione del tecnico, aprendo a diversi scenari.



Secondo Tuttosport, un possibile sviluppo potrebbe essere quello dell'approdo di Marco Giampaolo sulla panchina. Secondo il quotidiano, si tratta dell'unica opzione considerata sino ad ora da Ferrero, e il tecnico abruzzese potrebbe spingere anche per un clamoroso reintegro di Osti, trattandosi di un dirigente con cui il mister ha sempre lavorato volentieri.



Osti, di fatto 'licenziato' da Ferrero, avrebbe sottolineato il fatto che Giampaolo non sia un tecnico da subentro e avrebbe fatto presente, come possibile scelta in questo frangente, quella di Beppe Iachini.