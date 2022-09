L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo viene descritto come 'furioso' dopo la sconfitta con il Verona. Il tecnico blucerchiato avrebbe bisogno di confrontarsi a quattr'occhi con la dirigenza per analizzare tutti gli aspetti, comprese le dinamiche interne e gli equilibri.



Secondo Il Secolo XIX, ad avere un effetto corrosivo sarebbero alcuni 'non detti'. Inoltre, lil mister doriano avrebbe fiutato alcuni dubbi che si sarebbero insinuati sulla sua posizione, nonostante le conferme arrivate ieri in merito alla sua posizione. Per questo motivo Giampaolo, descritto come 'furioso' dal quotidiano, avrebbe chiesto di incontrare il più presto possibile i vertici della Samp, dal presidente Lanna a Romei, passando per Osti e Faggiano. A tutti chiederà la massima trasparenza: l'incontro sarebbe programmato nel fine settimana, a cavallo della sfida del Ferraris contro il Milan.



Ci saranno però anche altri faccia a faccia, collettivi e individuali, con i calciatori, che saranno chiamati a prendersi le loro responsabilità, perché Giampaolo non potrà essere il parafulmine per tutto.