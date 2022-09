Il centrocampista della Sampdoria Tomas Rincon è piuttosto lucido quando, ai microfoni del sito ufficiale doriano, analizza la sconfitta rimediata dai blucerchiati con l'Hellas Verona: "Penso che nel primo tempo la Sampdoria abbia fatto la partita che aveva preparato, perché l'Hellas ti porta a fare quel tipo di gioco ma siamo riusciti ad essere presenti davanti e a vincere i contrasti. L’1-1 lo puoi prendere perché giochi fuori casa e le avversarie fanno il loro gioco, ma il secondo gol è vietato prenderlo" ha detto El General.



"Dobbiamo crescere nella gestione dei momenti difficili perché quando abbiamo subito l'1-1 abbiamo subito giocato la palla indietro e Lasagna quasi ci ha rubato la palla e per poco ci fa gol" prosegue con un po' di amarezza Rincon. "Dobbiamo dare un altro tipo di reazione se vogliamo crescere per non lasciare punti per strada".



Adesso l'obiettivo è riprendersi subito: "Nel secondo tempo è vero che c'erano più spazi, ma noi ci siamo allungati troppo, è una cosa che non dobbiamo fare perché loro negli spazi erano pericolosi. Dovevamo gestirla meglio. Merito anche del Verona che ci ha portato a fare quel gioco lì. Però noi dobbiamo crescere perché ci troviamo in un momento di difficoltà, abbiamo trovato delle grandi squadre in casa ma siamo riusciti a fare delle prestazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto fuori. Dobbiamo stringerci e pedalare perché in Serie A sappiamo che tutte le partite sono toste".