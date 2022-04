L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo è sempre stato noto per il suo aplomb in ogni circostanza. Per questo motivo fa ancora più rumore l'indiscrezione relativa ad una sua sfuriata nello spogliatoio del Bentegodi, dopo il pareggio rimediato dai blucerchiati sul campo del Verona.



Nel mirino dell'allenatore, il cambio di Alex Ferrari. Il tecnico doriano secondo Il Secolo XIX avrebbe alzato la voce in maniera molto decisa, prendendosela in particolare con Emil Audero, il primo ad alzare le mani per chiedere il cambio di Ferrari, e poi con lo stesso centrale, uscito troppo frettolosamente dal campo. Sarebbe stata coinvolta, nella dura reprimenda di Giampaolo, anche l'area medica che avrebbe fatto insistenza per far uscire subito il giocatore. Ferrari infatti avrebbe potuto stringere i denti ancora una decina di minuti e magari evitare gli errori che hanno generato la rete del pareggio di Caprari.