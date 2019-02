Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone: "Nelle ultime dieci gare abbiamo perso solo contro Juventus e Napoli che sono di un'altra categoria, vuol dire che il valore la squadra ce l'ha. Domani sarà una partita da vincere anche se devi meritartelo fino in fondo. La squadra si è allenata bene, abbiamo recuperato tutti tranne Barreto e Caprari. Stanno bene, a sinistra gioca Tavares. Gabbiadini titolare? Secondo me è una mancanza di rispetto nei confronti di Defrel. Giocheranno Gabbiadini, Defrel, Quagliarella come può essere giochi Sau, il ragazzo ha qualità. Gli attaccanti giocano, poi chi dall'inizio? Due sì e due no".