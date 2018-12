, tecnico della, ha parlato alla vigilia della gara contro il: "Barreto si è allenato in questa settimana e sarà a disposizione. Per questo mini ciclo tornerà a giocare. Bereszynski dovrà stare fermo per un po’, al suo posto giocherà Sala di cui ho tanta fiducia. Ha tanta qualità, si è sempre allenato bene: ha bisogno di fiducia anche dall’ambiente perché è molto ben contestualizzato al nostro modo di giocare. Lo sostengo fortemente, lui è forte e deve sentire la fiducia. Io un debole per Sala: l’ho sempre avuto, con le sue qualità tecniche ce ne sono poche, forse solo Cancelo. Regini oggi giocherà con la Primavera, gli altri sono tutti a disposizione. Ora ci toccherà giocare quattro partite in quattordici giorni e tutti i giocatori dovranno essere impiegati"."Fino ad oggi ha avuto un percorso importante. Mi ricordo un’amichevole estiva, ma non è più quella squadra. Ha fatto risultati in trasferta su campi difficili come Genova, Milano e Torino. È una squadra che ha il suo tipo di organizzazione, che sa sfruttare le sue caratteristiche. È una partita dura, ci sarà da avere pazienza e qualità. Ci sarà da stare attenti tutti. Dovremo essere concentrati sulle palle inattive. Ci aspetta una partita dove dovremo dare il 100% e non accontentarci. dobbiamo dare continuità ai nostri risultati"."Li contestualizzerò nella partita di domani, dipende da tante cose e non solo dal giocatore stesso. Stanno bene entrambi: Gaston ha fatto molto bene, Riccardo ha fatto molto bene in Coppa Italia e determinante a Roma contro la Lazio. Defrel sta bene, è recuperato. Se la Samp vuole fare un buon campionato, deve avere la qualità di tutti i suoi giocatori. Stanno entrambi bene"."E' una garanzia, poi possono esserci anche valutazioni diverse, alcune volte la segnalazione arriva dall’assistente. Ci sono stati episodi in queste ultime domeniche e tutti possono sbagliare, ma l’importante è lavorare per migliorare e ridurre gli errori che si possono commettere. Nessuno è esente da colpe. L’atteggiamento migliore è quello di valutare gli errori per poi correggergli. È comunque un salto di qualità importante, le porcate che si facevano una volta non si possono più fare. Oggi siamo tutti più tutelati rispetto ai condizionamenti che ci possono essere".