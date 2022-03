Originariamente, nel programma settimanale della Sampdoria la giornata dedicata al doppio allenamento è tipicamente il mercoledì. Oggi, però, la routine blucerchiata verrà modificata, su precisa indicazione del tecnico Marco Giampaolo.



L'allenatore ha scelto di posticipare la doppia seduta a domani, giovedì. Il motivo? Semplicemente logistico. Secondo Il Secolo XIX Giampaolo ha preso questa decisione per aspettare il maggior numero possibile di nazionali, in arrivo oggi a Genova dopo gli impegni di ieri con le rispettive selezioni, e che quindi non sarebbero stati a disposizione. Da domani, invece, il grosso della truppa riprenderà il lavoro con regolarità, e il mister potrà preparare con più effettivi la gara con la Roma. L'ultimo a rientrare sarà Rincon, atteso venerdì dal Venezuela.