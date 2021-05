In queste ultime ore, hanno preso notevolmente quota le possibilità di vedere Marco Giampaolo come allenatore della Sampdoria per la stagione 2021-2022. Il tecnico, che conosce bene l'ambiente, sarebbe la prima scelta della società e di Ferrero per il prossimo campionato.



Secondo gianlucadimarzio.com le possibilità di riuscita dipenderebbero anche dalla buonuscita che l'allenatore dovrà trattare con il Torino per risolvere il suo contratto, tutt'ora in essere, e poter così tornare al Doria. Su Giampaolo ci sarebbe pure il Sassuolo, che però non ha ancora preso contatti diretti con il mister.