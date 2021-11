Per il momento, la situazione in casa Sampdoria è congelata sino alla partita con la Salernitana. Massimo Ferrero ha confermato la fiducia a Roberto D'Aversa, ma in caso di prestazione negativa con i campani la situazione potrebbe cambiare. A farne le spese sarebbe l'allenatore, ma una sconfitta potrebbe far vacillare anche la posizione di Faggiano.



Secondo Tuttosport, non sarebbe da escludere completamente un possibile ritorno di Carlo Osti. Secondo il quotidiano il Viperetta avrebbe sondato infatti Marco Giampaolo, e l'ex tecnico del Torino avrebbe posto, come condizione per il suo ritorno, anche il reintegro dell'ex ds. Osti al momento è sospeso, non ha contatti con Ferrero da due mesi ma non sono stati lanciati per il momento neppure segnali di voler perseguire la causa presso il giudice del lavoro.