L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Bologna: "Sa giocare certe partite, allunga molto il gioco, sanno contrapporsi: sarà una partita dove dovremmo avere pazienza. Le condizioni di Barreto? Sta recuperando, non so quando sarà disponibile: stamattina mi ha espresso sensazioni positive, è un giocatore importante per la nostra squadra".



Su Defrel e Saponara: "Defrel ha saltato due allenamenti, Saponara ne ha saltato mezzo, Ma stanno bene e sono convocati".



Sul rendimento in calando di Andersen: "Non c’è motivo di farlo rifiatare, i giocatori possono anche sbagliare, ma devono saper reagire: Skriniar tre anni fa fece tre partite sbagliate, ma reagì".