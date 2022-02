La penuria di attaccanti, e i numerosi problemi fisici degli interpreti avanzati in casa Sampdoria, sta costringendo Marco Giampaolo ad inventare soluzioni fantasiose e a ripensare anche ai ruoli di alcuni giocatori. Il tecnico blucerchiato, in particolare, starebbe vagliando l'idea di spostare in avanti uno degli ultimi acquisti invernali, ossia Abdelhamid Sabiri.



Secondo Sampnews24.com Giampaolo avrebbe notato la propensione offensiva e la capacità di attaccare lo spazio proprie del trequartista ex Ascoli, e starebbe pensando di alzare il suo raggio di azione, per impiegarlo come seconda punta in modo tale da concedere un po' di riposo a Quagliarella o Caputo.