In casa Sampdoria ci sono due situazioni diametralmente opposte ma particolarmente intense dal punto di vistsa emotivo. Si tratta delle vicende Vladyslav Supryaga e Mikkel Damsgaard, due giocatori giovani che hanno vissuto un periodo non facile. Il primo è stato convocato per Bologna, ma non viene quasi mai impiegato da Giampaolo, mentre per Damsgaard si ipotizzava una chiamata 'per fare gruppo' che però non è arrivata.



Lo stesso allenatore blucerchiato si è soffermato ad analizzare nello specifico il momento dei due giocatori nella conferenza stampa pre gara, iniziando da Supryaga: "Negli ultimi quindici giorni l’ho visto un po’ più cattivo, non è sufficiente, ma forse gli brucia non giocare. Viva un dramma, è in un paese nuovo, ha tutti gli alibi del mondo: una volta lo sprono, ma gli do una pacca sulla spalla. Ha problematiche delicate: devi stare attento a come gestirlo, ma è un ragazzo splendido" ha detto a Il Secolo XIX.



Diversa la questione Damsgaard: "Con lui dobbiamo essere lucidi: ha fatto sessioni di ripristino ma è stato fermo 5-6 mesi. Sta rimettendo massa muscolare, deve ritrovare le sensazioni del campo, ha fatto lavori differenziati, l’ho inserito una volta ma non per la parte agonistica. È felice, rivede la luce e non ha problemi. Ha avuto qualche piccolo risentimento ma è normale. Lo valuteremo di volta in volta, spero di migliorarne l’inserimento e magari averlo a stretto giro. Così se c’è bisogno, e c’è bisogno, potrà darci una mano".