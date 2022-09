Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Dazn prima della gara contro la Sampdoria:



"Coperta mezza corta perché li ho contati, inizierò come li ho scelti e poi vedrò nei 95 minuti cosa dovrò fare. Gabbiadini è un attaccante e rende meglio in quella zona. Noi abbiamo la possibilità di giocare in modi diversi, lavoriamo su due strade e in base all'avversario, le condizioni, i calciatori decideremo come muoverci. Winks? L'ho visto, ha fatto mezzo allenamento e poi ha avuto un problema fisico, non è in condizione. Lo aspetto ma ha qualità".