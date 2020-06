Ranieri, per il finale di stagione della Sampdoria, potrebbe attingere energie preziose anche da quei giovani che restano in rampa di lancio, in attesa di una chance. Le tante partite ravvicinate e gli impegni serrati infatti richiederanno grandi capacità di ripresa, e a garantirle potranno essere soltanto i giocatori più 'freschi' nella rosa blucerchiata.



Il Secolo XIX fa ad esempio i nomi di La Gumina e Bonazzoli, entrambi a segno nella partitella di ieri e in grado di lanciare un segnale ben preciso al tecnico ma anche al resto della squadra. Un altro che sta sfruttando questo periodo di ripresa per prepararsi al meglio è Mehdi Leris, oggetto misterioso sino a questo punto della stagione.



Ad avere una chance però potrebbero essere anche Maroni e Chabot, e perchè no qualche Primavera. Il nome più caldo in questo senso è il baby D'Amico, già aggregato più volte alla prima squadra e in grado di di mettere in mostra qualità interessanti sino ad oggi.