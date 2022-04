Scendono le quotazioni per un possibile impiego di Sebastian Giovinco nel derby di sabato. L’attaccante, arrivato alla Sampdoria per sostituire l’infortunato Manolo Gabbiadini, ha messo insieme soltanto 30 minuti in blucerchiato. Nei giorni scorsi aveva lavorato con il gruppo, ma ieri è stato sottoposto all’ennesima seduta personalizzata. A questo punto, calando drasticamente le sue possibilità di scendere in campo sabato.



Più ottimismo invece per Andrea Conti. Anche ieri l’ex Milan era con i compagni, ha svolto la partitella finale e potrebbe rientrare tra i convocati.