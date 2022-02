La domanda che si fanno i tifosi della Sampdoria è abbastanza semplice: ma Sebastian Giovinco può giocare già stasera? La risposta non è semplice, perché è vero, l’attaccante è stato convocato per la prima volta con i blucerchiati, ma la sua condizione non è ancora ottimale.



Giampaolo in merito è stato vago: “Sotto il profilo medico-sanitario sta bene. Sotto quello atletico, farà la prestazione in base alle sue qualità. Dopo praticamente un mese ha fatto oggi (ieri, ndr) il primo allenamento con me”. In realtà Giovinco si è aggregato al gruppo ormai da tre giorni, ma la sua condizione atletica dal punto di vista dell'intensità è ancora in ritardo. Stasera potrebbe anche scendere in campo, ma con un’autonomia molo limitata.



Giovinco però ci teneva particolarmente a entrare nella lista dei convocati, secondo Il Secolo XIX già da 'inizio settimana ripete ai compagni “A Bergamo voglio esserci, e magari giocare. Anche solo dieci minuti”. Per ottenere il risultato, nei giorni scorsi alla fine di ogni allenamento si è sottoposto a un supplemento di lavoro atletico insieme ai preparatori De Bellis e Catalano.