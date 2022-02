La Sampdoria è molto vicina a Sebastian Giovinco, senza contratto dopo l'ultima esperienza in Arabia Saudita all'Al-Hilal. L'attaccante, classe '87, è stato individuato dal club blucerchiato per sostituire Manolo Gabbiadini che domani si sottoporrà a una risonanza dopo l'infortunio subito oggi durante la vittoria contro il Sassuolo. La sessione di mercato invernale è finita una settimana fa ma si possono ancora prendere svincolati, la Samp ne approfitta e sta per riportare Giovinco in Italia.