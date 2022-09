Nel giro di telefonate, confronti e faccia a faccia andati in scena nella Sampdoria dopo la sconfitta con lo Spezia, nel valutare la posizione e l’eventuale esonero di Marco Giampaolo sono stati soppesati anche i possibili sostituti del mister blucerchiato. La società ha ovviamente smentito di aver contattato altri tecnici nelle ultime ore, anche per difendere la posizione di fiducia al mister sino a Monza, ma in realtà dei primi abboccamenti ci sarebbero stati.



Ad esempio, secondo Il Secolo XIX si vocifera almeno di una telefonata a Claudio Ranieri, che avrebbe dato la sua disponibilità a trattare, anche se sussisteva il nodo ingaggio, e di una chiamata a Daniele De Rossi. Il Doria, però, avrebbe effettuato anche un sondaggio con Aurelio Andreazzoli, ex Genoa libero dopo l’esperienza ad Empoli.