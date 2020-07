La stagione di Gaston Ramirez ha visto l’uruguaiano grande protagonista della corsa salvezza della Sampdoria. Il trequartista ex Bologna ha anche realizzato alcune reti cruciali per il cammino blucerchiato, in particolare quelle rifilate nel doppio confronto al Lecce. La situazione è ancor più particolare se si pensa che soltanto la scorsa estate il giocatore classe ’90 sembrava ormai sul piede di partenza, diretto verso altri campionati.



Per Ramirez erano infatti arrivati alcuni sondaggi da parte di tornei esotici, anche dagli Emirati. E proprio da questa zona geografica giunge un forte interessamento per il calciatore. Secondo Sampdorianews.net l’Al Ain, il club più titolato degli Emirati Arabi Uniti e recentemente secondo classificato al Mondiale per Club, avrebbe effettuato alcuni passi concreti verso Ramirez, dopo i primi abboccamenti dei giorni scorsi.