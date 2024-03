Sampdoria, Gonzalez piace in A: il Bologna lo punta se Calafiori va alla Juve, e i bianconeri...

Ad inizio stagione, il difensore della Sampdoria Facundo Gonzalez non trovava spazio in blucerchiato tanto che il suo procuratore aveva chiesto esplicitamente più minutaggio per l'uruguaiano, poco considerato nelle rotazioni di mister Pirlo, suggerendo anche la possibilità di un trasferimento a gennaio in caso di mancata impiego. Il tecnico doriano però stava semplicemente aspettando il momento giusto: ad un certo punto, anche a causa dei tanti infortuni che hanno martoriato la squadra genovese, l'allenatore lo ha schierato da titolare. Da quel Sampdoria-Ascoli di inizio ottobre in poi il ragazzo classe 2002 non ha più lasciato la maglia da titolare. Facundo è sempre stato impiegato per tutti i 90 minuti, sino alla gara con il Bari, saltando soltanto il match di Venezia per squalifica.



In stagione sono già 23 i gettoni in Serie B, conditi da due gol: numeri importanti, che hanno attirato su Gonzalez anche degli sguardi indiscreti dalla massima serie. Secondo La Gazzetta dello Sport il Bologna infatti si starebbe cautelando in vista di una possibile cessione di Riccardo Calafiori, entrato nel mirino della Juventus, e avrebbe individuato proprio 'Facu' come possibile sostituto. Oltretutto, il fatto che il cartellino del giocatore blucerchiato sia di proprietà dei bianconeri potrebbe facilitare l'operazione, con la Vecchia Signora che potrebbe anche metterlo sul piatto come possibile pedina.



L'ex Valencia, fresco Campione del Mondo Under 20, era stato acquistato in estate dalla Juventus nell'ambito di un'operazione complessivamente da circa 3 milioni di euro. I bianconeri lo hanno poi girato in prestito secco alla Sampdoria, alla corte di Andrea Pirlo. Gonzalez ha un contratto da 500mila euro a stagione con la società piemontese, in scadenza nel 2028.