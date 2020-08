A Genova, sponda Sampdoria, si dibatte da tempo sul mancato rinnovo di Karol Linetty, che di fatto ha spinto il centrocampista polacco nelle mani del Torino, consentendo alla Sampdoria di incassare 7,5 milioni, 9 con i bonus. Una cifra di certo non all'altezza per uno dei pezzi pregiati di casa blucerchiata. Troppo grande, per Corte Lambruschini, il rischio di perderlo a zero dal momento che il suo contratto scadeva a giugno 2021.



Secondo la versione fatta trapelare da Il Secolo XIX, la richiesta del polacco da 1,5 milioni a stagione (e non da 2 come diffuso inizialmente) sarebbe stata considerata fuori budget dalla Sampdoria, che offriva a Linetty un milione contro i 450mila euro attualmente percepiti dal numero 7 blucerchiato.