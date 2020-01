Da ieri Kristoffer Askildsen è un nuovo giocatore della Sampdoria. Dopo le visite mediche, svolte in due tranche il calciatore norvegese classe 2001 ha firmato il suo contratto diventando a tutti gli effetti blucerchiato. Askildsen ha scelto la maglia numero 16, che fu di Linetty, e questa mattina sosterrà il primo allenamento agli ordini di Claudio Ranieri.



Non è stata una trattativa facile, quella che ha portato Askildsen in blucerchiato. Secondo Il Secolo XIX parecchie società, in particolare di Premier League e di Bundesliga, seguivano il calciatore, che alla fine ha scelto la Sampdoria un po' per il progetto che gli è stato proposto, ma anche perchè solleticato dai tanti calciatori che in passato hanno spiccato il volo verso un top club grazie all'esperienza genovese. L'obiettivo adesso è debuttare entro la fine del campionato, per poi confermarsi come un possibile titolare dall'anno prossimo, quando presumibilmente si libererà il posto che oggi è appannaggio di Vieira.



Dal punto di vista contrattuale, Askildsen ha firmato un contratto sino a giugno 2024, mentre allo Stabaek andranno circa 2 milioni a giugno, essendo il centrocampista nato a Oslo arrivato in prestito con obbligo di riscatto.