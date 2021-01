L'operazione Ernesto Torregrossa, per la Sampdoria, è decollata soltanto negli ultimi due giorni. La trattativa è stata imbastita con il Brescia, e prevede un prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto tra i 6 e i 7 milioni a giugno per 'aggirare' la questione dell'indicatore di liquidità, che impedirebbe al club blucerchiato affari onerosi a gennaio.



Decisivo sarebbe stato, secondo Il Secolo XIX, il contatto diretto tra i due presidenti Ferrero e Cellino, ma soprattutto la volontà del calciatore. Torregrossa considerava la Sampdoria la sua prima scelta, e avrebbe spinto per il trasferimento a Genova. Il centravanti siglerà un contratto sino al 2025, e la firma dovrebbe arrivare domani o dopodomani. A quel punto si presenterà a Genova per le visite mediche.