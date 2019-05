Emergono altri retroscena in merito alla cessione della Sampdoria, che la scorsa settimana ha vissuto giornate convulse e cruciali. Snodo centrale della vicenda, il viaggio di Massimo Ferrero negli U.S.A., intrapreso in maniera autonoma dal numero uno blucerchiato e conclusosi con una fumata nera. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica il patron blucerchiato si sarebbe presentato negli States chiedendo al gruppo Dinan di acquistare la maggioranza delle azioni, lasciando Ferrero presidente. Una richiesta prontamente respinta dalla cordata facente capo a Vialli, che ha mantenuto la stessa offerta presentata nei giorni scorsi: 50 milioni 'cash', più 20 di bonus determinati dai risultati sportivi, più l'accollo dei 30 milioni di debiti 'virtuosi'.



Nell'articolo a firma Renzo Parodi si parla anche della possibilità da parte di Ferrero di riprendere i negoziati, e per questo motivo avrebbe rinviato di una settimana il faccia a faccia con Giampaolo: in caso di permanenza dell'attuale presidente, il tecnico lascerà, viceversa potrebbe continuare. Attualmente Ferrero starebbe agendo di testa sua, e ciò avrebbe provocato anche una rottura con l'avvocato Romei, contrario al viaggio oltreoceano del patron e rimasto in Italia, limitandosi ad affidare a Ferrero l'avvocato Richardson, appartenente al suo studio. Il gelo è parso abbastanza evidente domenica, quando Ferrero e Romei erano seduti ad alcuni seggiolini di distanza e si sono ignorati. Ad occuparsi del Viperetta oggi ci sarebbe il suo commercialista, Vidal. Nel frattempo si sarebbe incagliata la negoziazione con Aquilor, che trattava per conto del principe arabo Al Saud. Il fondo inglese avrebbe bloccato la due diligence in corso, che si sarebbe conclusa con un preliminare di contratto di compravendita. Aquilor avrebbe soddisfatto le richieste economiche di Ferrero di 70-80 milioni cash. Vialli, nel frattempo, aspetta e spera, rimanendo in stand-by come i tifosi.