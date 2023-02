I giocatori dellavanno incontro alla società: come noto, entro giovedì prossimo il club blucerchiato dovrebbe versare 10,5 milioni di euro per la tranche di stipendi, ma si tratta di una cifra che attualmente. Le casse non hanno liquidità, e l'intervento delle banche è servito soltanto ad anticipare adesso i crediti già maturati, come i soldi del trasferimento di Colley, che verranno versati dal Besiktas dopo il 16 febbraio. Per questo motivo, la squadra ha deciso di tendere la mano alla dirigenza.Secondo Il Secolo XIX, dalle disponibilità delle casse blucerchiate sarebbe rimasta fuori complessivamente, che i vertici doriano hanno proposto ai tesserati dia giugno, con anche un bonus in caso di salvezza. Non si tratterà di un accordo collettivo, ma individule. A farsi promotori con la squadra della soluzione sono stati alcuni senatori, che compongono la commissione interna della formazione blucerchiata:I giocatori hanno incontrato disponibilità da parte dei colleghi, disponibilità che però adesso dovrà passare dai vari legali e procuratori.La situazione non è semplice, anzi, risulta particolarmente complessa perché ad esempio non in tutti i contratti sono previste, o sono maturate entro il 16 febbraio. Nei prossimi giorni, la Samp si darà da fare per trovare la quadra, con gli accordi che dovranno chiaramente essere messi nero su bianco su appositi moduli federali. C'è un precedente, peraltro, risalente ad un anno fa di un'altra società di Serie A che crea un precedente.