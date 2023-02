Pensavo che ormai ci avessimo fatto il callo, alle batoste e alle mazzate sulla schiena. Credevo di essere abituato alle legnate sulla nuca, inaspettate,inattese e ingiuste. Eppure, ogni volta,Ritengo che nemmeno il più perfido, sadico sceneggiatore masochista mai esistito sulla faccia della terra avrebbe potuto inventare una trama così crudele. Il 2022-2023 è stato brutale. Un campionato atroce, forse uno dei più perversi vissuti. E ogni volta, turno dopo turno, è sempre peggio. Qualche anno fa c’era una Serie Tv che raccontava tutti i decessi inusuali accaduti in giro per il mondo, si chiamava “Se il Dio del calcio fosse un dio padre giusto e misericordioso, ieri la Samp sarebbe tornata da Monza con tre punti, meritati e sacrosanti, e il morale a mille., e i blucerchiati sono rientrati a Genova in silenzio, a capo chino, con il morale sotto ai tacchi e la spina dorsale spezzata. Spero di sbagliarmi, ma il lunedì sera dell’U-Power Stadium ha tutto il gusto di una resa. E’ il Deguello, la musica fatta suonare dal generale Santa Anna per abbattere l’animo dei nemici durante l’assedio di Fort Alamo. Una battaglia in cui tra l’altro di prigionieri non ne erano stati fatti, un po’ come la Samp quest’anno.Ci possiamo attaccare ai venti secondi di recupero in più o in meno - non mi convince la spiegazione dell’arbitro che avrebbe fatto partire il recupero dal 90’ 20”,- ma la realtà è che la Samp è stata punita ben oltre i suoi demeriti per un, e da un pallone non spazzato via da Quagliarella. Questione di centimetri, di dettagli, di piccole increspature che fanno la differenza tra la vita e la morte. Sono quelle microscopiche imperfezioni sul piano inclinato capaci, in una stagione simile, di cambiare la traiettoria della sfera che rotola su di esso. Magari non te ne rendi conto subito perché sono impercettibili, ma a fine anno ti accorgi che la somma di tutte queste piccole scanalature ha deviato il percorso della pallina, e che la biglia è finita chissà dove.I blucerchiati ieri a tratti sono stati. Gigantesco Colley, determinante Gabbiadini, perfetto Winks, vero e proprio valore aggiunto. Nella prima parte di stagione, un giocatore del genere avrebbe cambiato l’inerzia del torneo. Paradossalmente, avresti anche i motivi per essere ottimista.. I tifosi sono commoventi, ieri li sentivi ruggire dalla tv, riconoscevi distintamente i cori del Ferraris e credo abbiano dato una reale spinta alla squadra. L’allenatore è partecipe e calato nella realtà doriana. Però, mancano sempre loro, quel piccolo insignificante dettaglio dei punti di distacco.Dopo Monza-Samp, la voglia di analizzare dal punto di vista tecnico-tattico la partita è pressoché nulla. Non mi piace neanche fingereMi sembra una presa in giro nei confronti dell’intelligenza di un pubblico fino ad oggi encomiabile, nel suo sostegno alla squadra (anche immeritato, spesso) e persino nelle contestazioni alla società, mai andate fuori dai binari nonostante una campagna mediatica volta a screditare e a dipingere i toni della polemica come bollenti, esagitati o esagerati. Dopo Monza-Samp, in realtà, ho avuto soltanto voglia di fasciarmi nel piumone, chiudere la luce e andare a letto. Senza nervosismo, non ne valeva la pena. Al massimo con un bel carico di rassegnata consapevolezza che, se esistono 1000 modi per morire,