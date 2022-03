La prestazione e, soprattutto, l'atteggiamento messo in campo dalla Sampdoria contro l'Udinese ovviamente non hanno lasciato soddisfatti i tifosi blucerchiati. La classifica si è complicata in maniera preoccupante, e anche per questo motivo i sostenitori doriani hanno deciso di chiedere spiegazioni alla squadra al rientro dal Friuli.



Un gruppo di tifosi, una delegazione del tifo organizzato della Gradinata Sud, ieri si è data appuntamento all'aeroporto Colombo di Genova per incontrare Quagliarella e compagni, in arrivo con un volo charter. Il confronto tra la ventina di rappresentanti e la squadra di Giampaolo è andato in scena nell'area arrivi, scrive Il Secolo XIX, e ai calciatori è stata espressa preoccupazione e disappunto. "Così non va bene, sveglia" è il sunto del faccia a faccia. La Sud ha poi promesso pieno sostegno alla squadra, a partire dal prossimo complicato match con la Juve in programma sabato.