Prosegue la, aperta dal largo successo dell'Inter sulla Salernitana nell'anticipo del venerdì, esi affrontanoin una sfida che mette in palio importanti punti per la salvezza: i friulani di Cioffi arrivano dal doppio pareggio con Lazio e Milan, mentre i blucerchiati di Giampaolo sono reduci dalla pesante sconfitta di Bergamo.- Il bilancio recente sorride alla Sampdoria che, prima del pareggio (3-3) nella gara d'andata di questo campionato, aveva vinto tutte le precedenti cinque partite di Serie A contro l'Udinese, con un punteggio complessivo di 12-3. I friulani, inoltre, hanno perso le ultime due gare interne contro la Samp in campionato, dopo aver vinto tre delle precedenti quattro (un pareggio): l'ultima volta in cui i friulani hanno registrato più sconfitte casalinghe contro questa avversaria nella competizione è stata tra il 1992 e il 1997 (4). L'Udinese cerca continuità dopo aver vinto solo una delle ultime sette partite di campionato (3 pareggi, 3 sconfitte), lo scorso 6 febbraio contro il Torino. La Sampdoria ha perso senza segnare quattro trasferte di fila in Serie A: non accadeva da febbraio 2011 (5, con Di Carlo in panchina). In generale, l'ultima volta che i blucerchiati hanno trovato la sconfitta in più gare esterne consecutive in campionato è stata nell’ottobre 2019 (5).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu: Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Ekdal; Sensi; Quagliarella, Caputo.