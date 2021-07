Emerge un retroscena relativo ai primi giorni blucerchiati di Roberto D’Aversa. Nei giorni precedenti alla partenza del ritiro per Ponte di Legno infatti l’allenatore ha ricevuto a Bogliasco una visita speciale, ossia quella dei tifosi della Sampdoria. Al Poggio sono saliti una decina di sostenitori doriani, per salutare e dare il benvenuto al nuovo allenatore della società genovese.



Nell’occasione, secondo Il Secolo XIX, la rappresentanza avrebbe ribadito due linee guida della prossima stagione. Innanzitutto, i tifosi avrebbero fatto presente la loro posizione in merito alla presenza allo stadio, sintetizzabile nello slogan “O tutti o nessuno”. Inoltre, la Sud avrebbe messo a conoscenza D’Aversa della sua intenzione di continuare una forte contestazione nei confronti del presidente Massimo Ferrero. Non mancherà invece il sostegno a D’Aversa, alla squadra e allo staff per affrontare al meglio la stagione 2020/2021.