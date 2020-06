Jhon Chancellor è arrivato da sconosciuto in Serie A, acquistato dal Brescia che lo ha scovato nell' Al-Ahly di Doha. Dopo una buona stagione, giocata praticamente da titolare con la formazione biancoblù, il massimo campionato italiano si è accorto del venezuelano classe 1992, tanto che parecchie società si starebbero muovendo per acquistarlo in vista della prossima stagione.



Tra i club interessati ci sarebbe anche la Sampdoria, che avrebbe individuato in Chancellor il rinforzo giusto per la difesa, specialmente in caso di retrocessione del Brescia. Il centrale potrebbe essere un acquisto a basso costo e di buon rendimento, ma anche altre società avrebbero fatto lo stesso ragionamento. Si parla in particolare di Parma e Torino.