La Sampdoria ha come obiettivo quello di rafforzare la difesa in vista di gennaio. L'obiettivo principale dei blucerchiati è Dragovic della Stella Rossa, ma la dirigenza di Corte Lambruschini, viste le difficoltà e il muro della Stella Rossa, guarda anche in Italia, all'Udinese, dove in uscita c'è Bram Nuytinck,



Il centrale classe 1990 lascerà i bianconeri dopo sei stagioni in Friuli. La concorrenza per il calciatore però non manca. Su di lui c'è anche la Salernitana, la Samp dal canto suo deve scontrarsi anche con la necessità di effettuare prima una cessione per poter reinvestire in entrata, fa sapere Sampnews24.com.