Tra i giocatori papabili per il centrocampo della Sampdoria, da qualche giorno è entrato anche il giocatore della Fiorentina Erik Pulgar. A seguito delle perplessità relative a Grassi e Rog, i blucerchiati avrebbero virato sul cileno, attualmente in uscita dal club viola.



Secondo Sportitalia la Samp avrebbe anche avviato i primi contatti con i toscani per imbastire l'operazione. Il giocatore classe 1994 piace molto a Giampaolo, su di lui ci sarebbero altre due squadre mentre sarebbe sfumata la pista Flamengo.