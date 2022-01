Già in passato, prima del suo trasferimento al Bologna, la Sampdoria si era messa sulle tracce del talentino danese Andreas Skov Olsen. Alla fine, l'esterno classe '99 aveva scelto i rossoblù, ma la sua avventura in Emilia sembra giunta ai titoli di coda. E il club doriano potrebbe tornare alla carica, anche per affidargli il compito di sostituire Damsgaard.



Secondo Sampnews24.com il duo Faggiano-Osti starebbe monitorando il calciatore, che nelle scorse settimane ha chiesto al Bologna di essere ceduto per trovare spazio e minutaggio. Sulle tracce di Skov Olsen, però, c'è pure l'interesse dalla Scozia e in particolare dai Rangers.