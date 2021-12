La vicenda di Mohamed Ihattaren ha i contorni dell'incredibile. L'attaccante prelevato dalla Juventus in estate dal Psv, e poi girato in prestito alla Sampdoria, è letteralmente 'fuggito' da Genova, facendo quasi perdere le sue tracce. Il calciatore attualmente si trova ad Utrecht, ​ma ha fatto sapere di non voler fare ritorno in Italia. La vicenda ha ovviamente irritato molto i bianconeri, che avevano investito economicamente sul giocatore e ora si troveranno anche a dover 'indennizzare' la Samp per il prestito rifilato in estate.



Secondo Il Secolo XIX una soluzione per la Juve potrebbe essere quella di spedire un nuovo elemento in prestito a Genova. La Sampdoria infatti sembrerebbe accettare di buon grado questo scenario, e da Corte Lambruschini avrebbero anche già individuato il profilo giusto. Si tratterebbe di quello di Filippo Ranocchia, centrocampista centrale classe 2001 di proprietà della Vecchia Signora attualmente in prestito al Vicenza