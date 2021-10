Non accenna a risolversi il caso che ha coinvolto il giocatore della Sampdoria, ma di proprietà della Juventus, Mohamed Ihattaren. L'ex Psv, sul finire della scorsa settimana, è partito alla volta dell'Olanda, inizialmente in permesso da parte dei blucerchiati, ma nei giorni successivi hanno iniziato a circolare voci legate al malessere del giocatore, non felice a Genova e in Italia.



Oggi la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco, i blucerchiati però non hanno ritrovato Ihattaren. Il giocatore non si è presentato al Mugnaini, è ancora in Olanda e la vicenda deve ancora trovare un epilogo. Il classe 2002, essendo in prestito, non potrebbe comunque vestire nessun'altra maglia fino a gennaio, ma bisognerà capire se la Samp sarà disposta a reintegrarlo o se invece lo considera già un fuori rosa.