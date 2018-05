La riunione plenaria del tifo della Sampdoria, annunciata da tempo, si è regolarmente svolta ieri sera presso la Sala Chiamata del Porto, e ha portato con se una decisione forte, che farà sicuramente discutere. I sostenitori blucerchiati riuniti in assemblea hanno deciso di organizzare una manifestazione contro Ferrero, per dire al presidente doriano che "ci ha offeso, non ci ha rispettato e non ci rappresenta più".



La contestazione è stata prevista per il 12 giugno, data simbolica e scelta 'ad hoc': il 12 giugno del 2014 infatti l'imprenditore era subentrato a Garrone alla guida del club di Corte Lambruschini. Alla riunione di ieri hanno preso parte circa 400 persone, riporta Primocanale, che hanno chiesto una presa di posizione'democratica, ma forte e partecipata'. A Ferrero verrà rivolto un invito ben preciso, quello di rispettare la Gradinata e di non intromettersi nelle questioni del tifo organizzato. Sono ancora da stabilire il luogo e le modalità, che verranno però diramate nei prossimi giorni.



Durante il vertice, è stata ratificata anche un'altra importante decisione: la protesta non riguarderà mai lo stadio durante le partite, per non coinvolgere i giocatori nella situazione e per non inficiare sul rendimento della squadra. Quella del 12 giugno comunque sarà soltanto la prima iniziativa presa dai tifosi della Samp per esternare il loro disappunto nei confronti di Ferrero.